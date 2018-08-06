印尼龍目島6.9強震增至82死 數千房屋毀損

龍目島昨晚發生芮氏規模6.9強震，造成嚴重災情，死亡人數增加到82人，另外造成數百人受傷。（歐新社）

2018-08-06 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕印尼度假勝地龍目島昨日（5日）晚間發生芮氏規模6.9強震，當地災情慘重，目前死亡人數已增加到82人，另外造成數百人受傷。

綜合外媒報導，印尼國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）說，龍目島強震已造成至少82人死亡，數千棟房屋損毀，同時有數以千計的民眾從住宅中撤離，目前暫時安置在戶外的避難所。另外，當地災難機構負責人拉姆（Muhammad Rum）稍早指出，地震時大部分死亡事故都是由於房屋崩落碎片所造成的。

這起地震先前一度傳出為規模7.0，不過美國地質調查局稍早下修為6.9，震央位在龍目島北部羅洛安（Loloan）地區南南東方3公里處，震央深度為31公里，這也讓龍目島北部成為首當其衝的重災區，震央距離龍目島西部和南部的主要旅遊景點有段距離，仍讓許多外國遊客驚慌失措，但印尼觀光局發布聲明指出，並沒有遊客因為地震受傷或是受到影響。

而昨日一度傳出有兩組台灣遊客因地震受困，不過這兩組台灣旅客目前人都平安，泗水辦事處也已和旅客們取得連繫，在今日早上將分別派員前往接應。