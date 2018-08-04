習近平的噩夢 中國無理由封殺《摯友維尼》上映

習近平被影射為小熊維尼，當局全力封鎖關鍵字與影像。（圖片取自網路）

2018-08-04 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕改編自迪士尼經典動畫《小熊維尼》的真人電影《摯友維尼》，8月3日在台灣、美國等地上映，但這部普遍級的溫馨家庭電影在中國落得禁播下場，原因不外乎為了維護中國國家主席習近平的形象。

綜合外媒報導，小熊維尼去年在中國社群媒體上遭到封殺，主因正是一張習近平與美國前總統歐巴馬並肩在草皮上行走的照片，被網友拿來和小熊維尼、跳跳虎相比；另有一張習與日本首相安倍晉三握手的照片，也被類比為小熊維尼與屹耳，在網路上廣為流傳，因此，中國便在沒有提出任何原因的情況下，禁止《摯友維尼》在院線上映。

小熊維尼儼然成為中國官方紅線，美國HBO脫口秀《上週今夜》主持人約翰奧利佛，先前在節目上大開習近平玩笑，談到中國禁止以「我的皇帝」、「小熊維尼」來稱呼他，這讓奧利佛酸說，「很明顯地，習近平非常介意他和小熊維尼長得很像這件事，老實說，他們不這麼敏感我還不知道有這麼像」，這使得奧利佛與HBO在中國一同「人間蒸發」。

隨著中國電影市場的茁壯，遭到封殺的電影在票房上勢必受到劇烈衝擊，中國今年第一季總售票金額達31.7億美元，超越北美的28.5億美元。

習近平被影射為小熊維尼，當局全力封鎖關鍵字與影像。（圖片取自網路）