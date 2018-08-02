非裔嫌犯出庭碎碎唸 白人法官怒下令膠布封口

美國一位嫌犯因為在開庭中不斷插嘴，讓法官相當火大，要法警拿膠布封住他的嘴巴。（圖擷自Fox 8 YouTube）

2018-08-02 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕最近美國俄亥俄州的法庭受理了一起搶劫案件，但由於涉案的非裔嫌犯在開庭中不斷插嘴、碎碎唸，讓白人法官相當火大，直接要法警拿膠布封住他的嘴巴。

綜合報導指出，俄亥俄州克里夫蘭一位32歲男子威廉斯（Franklyn Williams）之前因為涉嫌持械搶劫，在7月31日出庭。他在出庭時不斷碎碎唸，抱怨自己與辯護律師最近才見面，還發牢騷表示他牢房裡的財物被沒收。法官羅梭（John Russo）聽到後多次叫他安靜，並表示自己才是法官，要威廉斯等到被問話時再發言。

但威廉斯仍繼續講話，並打斷法官、律師的發言。這讓法官相當火大，下令要法警用膠布將威廉斯的嘴巴封住。有6位法警於是走上前，雖然威廉斯一度想起身，卻被法警壓回在椅子上，然後其中一位法警則拿出紅色膠布，將威廉斯的嘴給封住。

法官解釋，每個人都有講話的權利，但大家不該同時講話。假如威廉斯一直插嘴，法庭的紀錄員就會跟不上，無法記錄。

威廉斯過去因為認罪被判14年徒刑，但他後來主張律師告知的可能假釋日期有誤，因此要求重審。結果他在交保等候重審期間破壞電子腳鐐逃亡，但又遭逮，這次被判24年徒刑。