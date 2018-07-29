暴雨襲北京當局微博募款賑災 網回2萬個「捐你妹」

中國北京16日受暴雨侵襲影響，各地均淹大水，網傳中國官方對此公布共有37人在暴雨中不幸罹難，北京民政局對此24日在官方微博向公眾募款賑災，立刻湧進2萬條網友怒批「捐你妹」的回覆，逼得官方刪文投降。（圖擷取自微博）

2018-07-29 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京16日受暴雨侵襲影響，各地均淹大水，網傳中國官方對此公布共有37人在暴雨中不幸罹難，北京民政局對此24日在官方微博向公眾募款賑災，卻湧進2萬條網友怒批「捐你妹」的回覆，逼得官方刪文投降。

綜合外媒報導，其實此訊息為6年前的貼文；2012年北京也發生暴雨，北京民政局在微博公開募款賑災，貼文中公布北京市各慈善團體的銀行帳戶，並強調會專款專用，「隨時接受社會各界的監督」，當時民眾相當不滿，在該則貼文下方痛批當局處事方針。

當時媒體統計，該則貼文共有2萬多則回覆寫道「捐你妹」，逾1萬則回覆寫道「滾」，逾8000則回覆則寫道「你大爺」；當時有網友認為，當局在該年先後向北韓、菲律賓、非洲與上海合作組織成員國，捐贈共計313億美元（約台幣9568億元），怎敢斗膽再向人民募款？

由於本月北京發生暴雨，北京民政局6年前貼文的糗態再度於網路上流傳，但今年民政局並未對於暴雨災情進行募款，仍有許多網友未察舊貼文盲點，湧入民政局微博，在最新貼文底下怒嗆「捐你妹」、「我想捐啊，怎麼把微博删了」、「在哪兒捐你妹」。

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