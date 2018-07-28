傳曾性騷他人數十年 CBS調查執行長孟維斯

2018-07-28 12:35

〔中央社〕「紐約客週刊」今天刊出一則爆炸性報導，內容指控哥倫比亞廣播公司（CBS）總裁暨執行長孟維斯（Leslie Moonves）曾性騷擾他人長達數十年。CBS已對此案展開調查。

孟維斯是位相當傑出的管理者，在他掌舵下，哥倫比亞廣播公司躍居收視之冠。而「紐約客週刊」（The New Yorker）這篇報導除了揭露前述事件外，也踢爆美國這個收視率最高的電視公司中，仍存類似情事。

去年好萊塢名製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷醜聞被揭發之後，掀起風起雲湧的「#我也是」（#MeToo）反性騷擾社會運動，如今這則報導使孟維斯成為捲入性騷疑雲的最有權勢者之一。

CBS宣布已對「近期傳出的」疑似不當行為展開調查。而「紐約客週刊」登出報導的前數小時，CBS股票即大跌6%。

6名曾與孟維斯有過業務往來的女性告訴「紐約客週刊」，他於80年代至90年代末這段期間，曾對她們伸出鹹豬手。

這則報導也是由揭露哈維溫斯坦性侵醜聞的羅南法羅（Ronan Farrow）所寫。內容指出，有4人坦言於商務會議期間遭孟維斯強行碰觸或親吻，有2人稱遭他肢體恐嚇，孟維斯甚至揚言要摧毀她們的事業。

孟維斯透過聲明表示：「我承認幾十年前，有些行徑可能讓若干女性感到不舒服。這些都是錯誤行為，我對此深感懊悔。」

「紐約客週刊」指出，30名現任或前任員工也抱怨，不僅是孟維斯有不當行為，CBS旗下重要節目也有類似情事，包括哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）及重磅調查節目 「60分鐘」（60 Minutes）。

但孟維斯的妻子陳曉怡（Julie Suzanne Chen）表示，她完全支持丈夫。

陳曉怡是華裔女主播，2004年與孟維斯結婚，目前擔任CBS節目「老大哥」（Big Brother）的主持人。

陳曉怡發推文表示：「孟維斯是位善良的男人、慈愛的父親、忠實的丈夫及激勵下屬士氣的企業領導人。他一直是位善良、正派及品行端正的人。」