香港人對台灣人超有好感 但最反感的政府不是中國...

「香港大學民意研究計畫」調查了香港民眾對14個地區的政府和人民的喜惡觀感，24日公布的報告顯示，港人對新加坡政府最有好感，最反感的政府不是中國，是美國。（歐新社）

2018-07-26 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕「香港大學民意研究計畫」調查了香港民眾對14個地區的政府和人民的喜惡觀感，24日公布的報告顯示，港人對新加坡政府最有好感，最反感的政府是美國，其次是中國；港人對日本人最有好感，台灣人緊接在後，最反感的是中國人。

這份民調在今年7月進行，民研計畫透過真實訪員以隨機抽樣方式，分2階段進行了香港巿民對各地政府及人民的觀感調查，受訪者的答案可以是「非常好感」、「幾好感（粵語，蠻有好感）」、「一半半」、「幾反感」或「非常反感」。結果顯示，港人對各地人民的好感淨值，全部都高於對當地政府的好感淨值。

在台灣方面，港人對台灣人民「好感」比例為67%，減掉反感比例，「淨值」為62%，對台灣政府有好感的為34%，淨值為9%。兩者相比，港人對台灣人的好感遠高於對政府，相差達53%。不過，相較去年，港人對台灣的人民和政府的好感淨值都呈現增長，分別增加了5%和6%。

這項調查也把台灣和中國及中國的香港、澳門4地政府並列為選項，港人對港府好感淨值為4%，對中國政府的好感淨值為「-8%」，對澳門政府的好感淨值為15%。顯見在這4個政府中，港人對中國最反感。

值得注意的是，中國政府雖然在「非常好感」這項答案中，得到7%，為兩岸4地政府之冠，但剩下的答案除了「頗為反感」外，皆都敬陪末座。尤其「非常反感」和「反感」2個答案，分別得18.4%和38.9%，遠遠「領先」其他政府。

根據報告，在14個政府中，港人最有好感的政府是新加坡和加拿大，好感淨值為55%、53%；對美國政府最反感，好感淨值為-41%，對美國政府的反感還高於對中國政府。

至於這14個地區的人民中，港人對日本人最有好感，淨值為63%，台灣人居第二（62%）、新加坡人第三（61%）；最反感的是中國人，好感淨值只有2%，倒數第二是美國人（24%）。