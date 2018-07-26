醫師強行替患者執行安樂死 竟還要家屬幫忙壓制

2018-07-26 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭一位醫師遭指控，在病患的抗議下，竟強行對她施行安樂死，還要求家屬協助壓制。此舉涉嫌違反荷蘭當局的指導方針，目前正對醫師進行刑事調查。

綜合外電報導，74歲患有嚴重失智症的婦人被安置在海牙的一間養老院。5年前婦人完成了生前遺囑，表示希望在「時機成熟」時死去，之後她的病情開始惡化，在養老院中變得敏感易怒，晚上還會在走廊上徘徊。醫生認為婦人患有難以忍受的痛苦，聲稱這顯示她希望死亡。

根據官方的死亡報告指出，醫生在婦人的咖啡中投入安眠藥，已經違反規定。病患在過程中也有表達抗議，醫生卻仍在她的手臂上注射藥劑，還要求病患家屬協助壓制。

荷蘭醫療投訴委員會認為，上述行為都已違反安樂死的指導方針，且從婦人的生前遺囑來看，認為這並非正式的安樂死宣言。醫生甚至沒有試圖與病人討論決定，醫療投訴委員會對此進行強烈譴責，公訴檢察官也正在調查此案。

若調查屬實，這將成為荷蘭自2002年放寬安樂死法律，允許醫生在證明病患患有無法忍受的痛苦，並做出明智的選擇後，實施安樂死以來，首次遭起訴案件。安樂死法律於2016年進一步放寬，只要失智症患者在他們的病情惡化前，於家庭醫師監督下簽署安樂死聲明，即允許醫師對失智症患者實施安樂死。不過，現在卻爆出嚴重爭議，引起外界關注後續發展。