世衛讚中國政府處理假疫苗「迅速透明」 中網友傻眼

中國假疫苗之亂引發軒然大波，產製公司和監管單位都成為中國民眾批評的對象，世界衛生組織（WHO）竟發表聲明，稱讚中國政府的處理手法「迅速而透明」。圖為中國遼寧成大公司生產的狂犬病疫苗。（美聯社）

2018-07-25 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國假疫苗之亂引發軒然大波，產製公司和監管單位都成為中國民眾批評的對象，沒想到世界衛生組織（WHO）竟發表聲明，稱讚中國政府的處理手法「迅速而透明」，讓一大票中國網友相當傻眼，直呼「說這些你良心不痛嗎？」

世衛組織今（25）日下午在中國社群網站微博的官方帳號發出「世衛組織關於中國狂犬病疫苗事件的媒體聲明」，文章指出，WHO完全支持中國國家藥品監督管理局（NDA）扣留問題批次狂犬病疫苗，使其不能進入市場。

WHO駐中代表高力表示，「疫苗的監管極其重要，它是政府確保中國生產和使用的疫苗安全、優質和有效的主要手段」，「這次事件顯示出當監管有效時，可以規避潛在的風險」。

聲明指出，世衛組織讚揚中國國家藥監局「採取迅速而透明的行動」，停止其生產並對事件展開調查。WHO也提到，中國國家藥監局達到世衛組織充分行使職能的監管機構的標準。

對於世衛這篇聲明，不少中國網友大傻眼，「說這些話你良心不痛啊？」、「事還沒查完呢！誇政府的消息就出來了。操...」、「世衛組織也瞎了嗎？」。

網友紛紛質疑世衛獨立性，「站右邊，世衛還有沒有獨立性了？」、「世衛，給了你多少錢你這麼說話？」、「這是世界衛生組織中國分部，微博密碼在中國衛生部手裡是吧，看了一半就想吐」。