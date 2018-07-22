牽制中國 日、印海上聯合軍演擬擴大至陸空

2018-07-22 16:49

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國積極擴軍、對區域安全形式造成威脅，日本、印度等鄰國也進一步加強合作。日本共同社近日披露，日本正計畫將與印度的海上聯合軍演，擴大至陸、空軍領域，加速兩國在安全防衛領域的合作。分析指出，此舉意在牽制中國在南亞逐漸增強的存在。

日本共同社21日引述多名日本政府相關人士說法指出，防衛相小野寺五典計畫最早8月中旬訪問印度，將與印度國防部長西塔拉曼舉行會談，磋商兩國在安全保障領域之合作，包括針對日本陸上自衛隊與印度陸軍在秋季後首次聯合訓練達成正式協議，主要目標為防恐，印度東部戰略要衝米佐拉姆邦（Mizoram）是可能訓練場地。

雙方還將商定儘快展開航空自衛隊與印度空軍的聯合訓練。共同社分析，日印兩國從海上軍演擴大至陸、空領域，是為了牽制勢力逐漸深入南亞地區的中國。中國近年除了在南海推動軍事建設外，也透過「一帶一路」倡議等金援計畫，在印度周邊國家擴展影響力，包括斯里蘭卡因無力償還債務，把戰略港口漢班托塔港（Hambantota）交予官方色彩濃厚的中企管理。

此外，小野寺五典還將爭取水上救援飛機「US-2」對印出口，並將確認維持對北韓制裁，以及針對中國在南海的軍事行動，重申「航行自由」的重要性。小野寺五典另將繞道訪問斯里蘭卡，力爭支援當地軍隊建構災害救援能力，促進兩國在安保領域的合作。