南韓政二代公主過太爽 沒上班還領千萬薪資

南韓自由韓國黨國會議員金武星（圖）的大女兒，近來被爆出長期領取公公公司的薪水，但她明明沒上班，總計高達3.9億韓元（約新台幣1059萬元）。（圖擷自金武星臉書）

2018-07-20 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自由韓國黨國會議員金武星近來如坐針氈，因為他的女兒被爆出長期領取公2公司的薪水，但她明明就沒有在該公司上班，目前估計多年來收到的薪資高達3.9億韓元（約新台幣1059萬元）。

據《韓國時報》報導，2011年金武星的大女兒，嫁給了釜山造船設備製造商NK公司負責人的兒子，隨後金武星女兒在NK子公司被登記為部門副主管，從2012年開始每個月都能拿到將近300萬韓元的月薪（約新台幣8萬元），但她實際上沒有做任何工作。

更有甚者，金武星大女兒於2012年至2014年都居住在中國，這段期間內她同時拿到NK南韓和中國分公司的薪水，等於拿了2年的雙倍工資。

金武星已是6屆國會議員，堪稱政界大老，卻屢屢爆出為家人謀事的醜聞。2014年，據稱金武星透過自己的影響力，讓小女兒在水原大學找到工作，但檢察官後來撤除針對他濫權的指控。

2015年，金武星小女兒的丈夫吸毒成癮被判緩刑，引起不少爭議，因為和其他相同類型的犯罪者而言，金武星女婿的判刑有過輕之嫌。

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