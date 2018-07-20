律師妻尋夫3年 揭中國政治犯獄中「被重病」秘辛

中國人權律師王全璋，於2015年8月遭到中國當局逮捕，至今將近3年。（圖擷自推特）

2018-07-20 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局在2015年對300多名律師與維權人士進行拘捕，被外界稱為「709大抓捕」事件，震驚國際。在大抓捕發生後，一名人權律師宛如神隱般消失3年，其妻近日終獲其消息，她透露，丈夫被當局秘密羈押期間每天都被迫服用「高血壓藥」，現已出現視力模糊、幻覺等許多副作用，情況相當危急。

根據美國《自由亞洲電台》報導，人權律師王全璋秘密入獄後音訊全無，與外界失去聯繫長達3年，期間他的妻子李文足為尋夫四處奔走，始終不願放棄希望。所幸皇天不負有心人，王全璋近日終與代理律師見到面，後者隨後將王的現況轉告李文足，這名中國政治犯在獄中的遭遇才終於曝光。

李文足表示，律師透露王全璋在獄中被迫服用大量抗血壓藥，有時一天要服用21片，王全璋因而出現頭痛欲裂、視力模糊，甚至感到有小蟲在身上不停爬動等幻覺。她說，王全璋在被捕前身體很好，從未出現高血壓症狀，但一到獄中卻被檢驗罹病，更被迫大量服藥，「面對如此長時間的殘害，我都不知道他身體現在被破壞到什麼程度了」。

李文足指出，丈夫在與代理律師見面期間，顯露出相當恐懼的神色，不敢大聲說話，很多對話都是用口型來表達，「所以有些內容就連代理律師都無法準確理解他的意思」，她強調雖然目前情況相當不樂觀，但自己未來仍將持續為先生奔走，希望有一天能將他救出。