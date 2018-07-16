坦尚尼亞總統：囚犯應24小時工作 「偷懶就該踢」

2018-07-16 16:32

〔編譯孫宇青／綜合報導〕東非國家坦尚尼亞總統馬古弗里（John Magufuli）上任後因打壓人權和自由備受抨擊，近日又在新任監獄部長就任典禮上語出驚人，指稱今後所有囚犯均須「日以繼夜地工作」，偷懶的人「應該被踢」，甚至威脅取消探監權。

英國衛報指出，馬古弗里14日在新任監獄部長卡西科（Faustine Martin Kasike）的履新典禮上直言，國家繼續餵養囚犯是很可恥的，既然所有監獄都有土地，囚犯就應該耕種。他提到，有些監獄員工沒有家，不如就留在監獄內指揮囚犯工作，命囚犯日以繼夜地製造磚塊，「如果他們偷懶，就踢他們。你們（指職員）有工人，而且不用付他們薪水。」

此外，馬古弗里也對囚犯的妻子得以探監深感不滿，認為「一個男人正在坐牢，留下妻子在外頭，而監獄人員會接待她，准許囚犯與她『做不應該做的事』，我不想再聽到有人說這種事了。」最後，馬古弗里還把監獄裡的藥物濫用和同性戀問題，都歸因於「未充分利用囚犯的勞動力」。

坦尚尼亞被視為非洲最穩定民主國家之一，而2015年10月當選總統的馬古弗里，原本以打擊貪腐、力推改革頗受民眾歡迎，但愈來愈爭議性的做法，令人質疑其將步上獨裁者之路。事實上，他的言論已非第一次惹惱人權團體，包括推行一連串反同性戀活動，以及提倡禁止懷孕女性上學等。

當地民權組織Twaweza上個月發布的民調顯示，馬古弗里的支持度從上任初期的96％，一路暴跌至55％。但馬古弗里政府惱羞成怒，要求Twaweza做出解釋，否則就要提告。