冷氣很重要！哈佛研究：太熱會讓人認知力變差

哈佛大學研究，熱浪期間大學生若住在沒有空調的宿舍，在認知評估方面的表現比有空調的學生更差。烈日示意圖。（資料照）

2018-07-13 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕中小學裝冷氣的議題在國內引起許多討論，而國外也有相關研究出現，哈佛大學公共衛生學院健康建築項目副主任勞倫（Jose Guillermo Cedeño Laurent）表示，熱浪期間大學生若住在沒有空調的宿舍，在認知評估方面的表現比有空調的學生更差。

據《CNN》報導，研究人員在2016年夏季的12天裡，追踪了波士頓的44名大學生，他們的年齡在18至29歲之間。前5天的平均溫度為華氏68.7度（約攝氏20.3度），接下來的5天發生了一股熱浪，平均溫度是華氏92.1度（約攝氏33.3度），最後2天則是華氏82.6度（約攝氏28.1度）。

學生們在早晨醒來後立即進行測試，他們被要求辨識單字上的顏色，以評估注意力和大腦處理速度，並完成基本數學題目進而測出認知速度。研究發現，在熱浪來襲期間，沒有空調的學生反應時間多出了13.4％，測試得分比有空調的學生低了13.3％。

該研究由勞倫主導，論文合著者為哈佛大學公共衛生學院健康建築項目助理教授兼主任艾倫（Joe Allen），於10日發表在PLOS Medicine期刊上。