中俄違制裁令輸油北韓 美籲聯合國譴責

2018-07-13 02:44

〔中央社〕美國持續施壓北韓放棄核武之際，華爾街日報今天報導，美方指控中國與俄羅斯違反聯合國制裁令，向北韓出售精煉石油產品，川普政府本週敦促聯合國委員會譴責中俄兩國。

一份為聯合國安全理事會北韓制裁委員會準備的解密情資簡報指出，中國與俄羅斯業者持續協助北韓進口油品，甚至運用先前受制裁的油輪，超出聯合國安理會制裁決議設定的輸油上限。

美方認為，相關制裁促使北韓上談判桌，和華府談判非核化事宜，中俄暗助北韓並放鬆制裁壓力，將破壞美國與聯合國說服平壤放棄核武的計畫。

川普6月在新加坡與北韓領導人金正恩會面後，期盼平壤兌現非核化承諾，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前訪問平壤，疑似未見到金正恩，平壤之後還指責華府提出快速棄核是「流氓般」要求。川普9日在推特發文，影射北京可能因美中貿易關係緊張，在北韓背後下指導棋。

報導指出，西方情報單位多次目擊，先前受制裁的船隻無視聯合國安理會和美國禁令，向北韓輸油。

美國今年曾讚揚北京，以前所未有的力道執行國際制裁，減少中國與北韓邊境的貿易和資金流。但美方官員表示，中方近期不再嚴格執行制裁，並指中國可能擔心華府與平壤關係加溫，恐使北京在非核化談判邊緣化，有損中國的區域戰略優勢。

與此同時，美國與聯合國官員指控俄羅斯企業和個人暗助北韓，某種程度上可讓莫斯科透過代理人繼續對抗美國。

這份為聯合國安理會北韓制裁委員會今天集會撰擬的簡報，特別點名中國和俄羅斯，除列有輸往北韓的詳細日期、貨物、油輪和交貨量，還包含部分油輪被逮到違反制裁令的高解PF3F7501.CAP 07/13/18 02:40:58中俄違制裁令輸油北韓 美籲聯合國譴責〔中央社〕美國持續施壓北韓放棄核武之際，華爾街日報今天報導，美方指控中國與俄羅斯違反聯合國制裁令，向北韓出售精煉石油產品，川普政府本週敦促聯合國委員會譴責中俄兩國。

一份為聯合國安全理事會北韓制裁委員會準備的解密情資簡報指出，中國與俄羅斯業者持續協助北韓進口油品，甚至運用先前受制裁的油輪，超出聯合國安理會制裁決議設定的輸油上限。

美方認為，相關制裁促使北韓上談判桌，和華府談判非核化事宜，中俄暗助北韓並放鬆制裁壓力，將破壞美國與聯合國說服平壤放棄核武的計畫。

川普6月在新加坡與北韓領導人金正恩會面後，期盼平壤兌現非核化承諾，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前訪問平壤，疑似未見到金正恩，平壤之後還指責華府提出快速棄核是「流氓般」要求。川普9日在推特發文，影射北京可能因美中貿易關係緊張，在北韓背後下指導棋。

報導指出，西方情報單位多次目擊，先前受制裁的船隻無視聯合國安理會和美國禁令，向北韓輸油。

美國今年曾讚揚北京，以前所未有的力道執行國際制裁，減少中國與北韓邊境的貿易和資金流。但美方官員表示，中方近期不再嚴格執行制裁，並指中國可能擔心華府與平壤關係加溫，恐使北京在非核化談判邊緣化，有損中國的區域戰略優勢。

與此同時，美國與聯合國官員指控俄羅斯企業和個人暗助北韓，某種程度上可讓莫斯科透過代理人繼續對抗美國。

這份為聯合國安理會北韓制裁委員會今天集會撰擬的簡報，特別點名中國和俄羅斯，除列有輸往北韓的詳細日期、貨物、油輪和交貨量，還包含部分油輪被逮到違反制裁令的高解析照片。

去年12月，聯合國在北韓試射洲際彈道飛彈後宣布追加制裁，規定北韓每年進口精煉石油產品上限為50萬桶。簡報指出，美國認為北韓已超出聯合國所設上限，中俄「必須立即停止」向北韓出售維繫經濟和軍事命脈的關鍵油品。（編輯：林治平）