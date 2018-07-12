平成時代最嚴重水患！西日本暴雨已致195死

西日本暴雨帶來平成時代最嚴重的水患，死亡人數攀升至195人。（路透）

2018-07-12 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕西日本連日出現破紀錄暴雨，造成平成時代以來最嚴重的水患，多地災情慘重，死亡人數也持續攀升，日本警察廳今（12日）發布消息稱，截至今晨已有195人死亡，多人下落不明。

綜合日本媒體報導，西日本地區連日暴雨帶來嚴重災情，是平成時代最嚴重的水患，日本警察廳今（12日）發布消息稱，死亡人數已攀升至195人，目前仍有多人失蹤，日本首相安倍晉三取消了原定10日起的訪歐行程，11日前往災區視察，他視察後表示，鑑於西日本暴雨災情慘重，擬將這次水患定調為「極嚴重災害」，當被定為「極嚴重災害」後，地方政府災後重建時，獲得的國家補助將提高。

豪雨過境後，災區迎來了酷暑，高溫恐達36度以上，因受災人數眾多，擠爆臨時避難所，當局除嚴防病菌滋生外，也把救災工作的目光轉移到如何防止災民及救難人員熱中暑。

安倍表示：「我們將省略所有的繁複程序，讓災民盡快取得物資，同時改善避難所環境，如提供冷氣，也積極替災民準備臨時住宿，以及其他能夠幫助他們災後復原的必需品。」

被譽為「防災大國」的日本，竟在這次豪雨中重創，有分析指出，主要原因還是在極端暴雨的嚴重程度超乎民眾預期，甚至還打破一些地方政府的水災備案，現有的各項防災防洪設備，恐已無法抵擋極端天氣所帶來規模越來越大的災害。

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