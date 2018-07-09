路易小王子今受洗 英女王將缺席儀式

英國路易小王子今（9）日將在聖詹姆士宮受洗，這將是他出院後首次公開露面。（法新社）

2018-07-09 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國路易小王子今（9）日將在聖詹姆士宮受洗，這將是他出院後首次公開露面，也是威廉凱特一家5口首次一同現身，但他的曾祖母、英女王伊莉莎白二世不會出席儀式，此外，這一天還是伊莉莎白二世的訂婚紀念日。

綜合外媒報導，今年4月23日出生的英國王位第5順位繼承人路易王子，將於當地時間9日下午4時（台灣時間晚間11時）在聖詹姆士宮的皇家教堂受洗，受洗儀式由英格蘭聖公會的坎特伯里大主教主持，整個過程約40分鐘。

路易的哥哥喬治也是在聖詹姆士宮的皇家教堂受洗，他的姊姊夏綠蒂則是在聖瑪麗教堂受洗。此外，路易將穿上喬治和夏綠蒂穿過的象牙白的蕾絲受洗袍。

英國皇室稍早已宣布，路易王子的祖父查爾斯王儲和妻子卡蜜拉、哈利王子與妻子梅根，以及凱特的父母、弟弟和妹妹琵琶等都會出席受洗儀式。

英女王伊莉莎白二世和其夫菲利普親王則會缺席。白金漢宮表示，這是女王與威廉夫婦在「前段時間」所做出的決定，並不是出於健康因素。

今年92歲的伊莉莎白二世週一會從諾福克郡返回倫敦，並將迎來行程相當繁忙的一週，包括英國皇家空軍週二將慶祝創立100週年，美國總統川普週五將到訪溫莎。