俄官媒與中國槓上！怒斥中企濫伐西伯利亞

俄羅斯官媒《消息報》，怒斥中企以極低價格租下托木斯克州的林地後肆意濫伐。西伯利亞伐木示意圖。（路透）

2018-07-09 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯官媒槓上中國！蘇聯時期隸屬於最高機構的機關報《消息報》，怒斥中企以極低價格租下托木斯克州的林地後肆意濫伐，猶如西伯利亞森林的「理髮師」，對此中國也搬出官媒《環球時報》進行回應。

據《消息報》報導，中國敬業國際投資公司於今年2月，以12.6億盧布（約新台幣6億元）的價格，租賃托木斯克州13.7萬公頃的森林49年之久，該土地按照面積計算約有2億棵樹。然而，這等於每公頃林地每月租金只有16盧布（約新台幣7.69元）左右。

活躍於政治界的俄羅斯電影導演米哈爾科夫（Nikita Mikhalkov）批評，12.6億盧布只不過是俄國富豪阿布拉莫維奇（Roman Arkadievich Abramovich）一艘遊艇的價格，而且專家說這塊林地價格應在2000億至3000億盧布之間（約新台幣961億元至1442億元）。

托木斯克州負責農產政策和自然管理的副州長克諾爾（Андрей Кнорр）打圓場地說，以每公頃16盧布來推算林地價格是不正確的，應該以立方公尺的容積計算，而且租約裡每個地段的價格並不相同，不能一併概論。

但當地生態學家認為，即使用立方公尺的角度來考慮合約，租金仍然不會太高，每1根樹木約佔1立方公尺，該地區共有2億立方公尺容積，以托木斯克州森林的密集度來看，就有2億棵樹木，而且都是松樹、雪松和雲杉等具有商業價值的木材，中企大概只花0.5％的租金就能夠砍伐這塊林地。

在俄官媒報導後，中國官媒《環球時報》連忙刊出敬業公司的回應，該公司強調是透過托木斯克州的招商程序，從許多企業的競標中殺出重圍，合法獲得林地的租約。敬業公司還說，假如不伐木的話，林地可能會發生自燃狀況造成森林大火，因此當地居民也相當支持他們的砍伐。