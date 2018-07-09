「被失蹤」逾千日 人權律師王全璋妻：爸爸打怪獸去了

維權律師王全璋的妻子李文足。（資料照，美聯社）

2018-07-09 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國在2015年對300多名律師及維權人士進行拘捕調查及定罪，被稱為「709大抓捕」事件，震驚海內外，而3年多來，人權律師王全璋失蹤、生死未卜，妻子李文足近日寫了封無法發出的信，「全璋，為了你，我甚麼困難都不怕」，還告訴兒子「你爸爸去打怪獸了，打完怪獸就回家！」。

香港《蘋果日報》報導，李文足這封無處可發的信，是由公民黨立法會議員陳淑莊昨天在香港的一個集會上讀出。

信中說，「兒子泉泉最近總是問我：『我的爸爸是不是死了？』我回答：『你爸爸去打怪獸了，打完怪獸就回家！』」；「全璋，為了你，我甚麼困難都不怕，你也要為了我，堅強的活下來啊！」。

過去三年，李文足為尋夫，堅忍的與中共當局抗爭，數十次到中國最高司法機關人要無結，至今見不到面，她相信，王全璋因不明屈服認罪，才會有今天的結果，李文足愛夫、尋夫動作被評為「驚天地、泣鬼神」，信中強烈、堅韌的情愛與意志，讓人動容。

綜合媒體報導，709大抓捕事件3週年，中國人權律師團7月7日發表公開信，要求中共停止對律師採用酷刑、軟禁、強迫失踪和吊銷執照等非法手段，並指出，去年中共19大以來，至少有17名維權律師和3家律師事務所被吊銷或註銷執照，中國的政治環境日趨惡劣，社會分崩離析、人們避談政治、維穩機器大行其道。