麻原彰晃等7人執行死刑 13案狠奪29條人命全紀錄

日本奧姆真理教教主松本智津夫（麻原彰晃），與手下教眾在13案中奪走29條人命。（路透）

2018-07-06 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本奧姆真理教教主松本智津夫（麻原彰晃），與手下教眾在1989年開始犯下各種罪行，1995年東京地鐵沙林毒氣案更造成13人死亡，事後松本智津夫和12名教徒被判死刑，他和其中6名今（6日）遭到處死。

據《朝日新聞》報導，松本智津夫一共在13個案件中遭判有罪，首先是1989年2月殺害信徒田口修二，被判處殺人罪；1989年11月殺害坂本堤律師一家三口，法院裁定殺人罪成立。

1993年11月至1994年12月，松本智津夫犯下殺人預備罪；1994年5月，律師滝本太郎遭到攻擊，松本智津夫殺人未遂罪成立；1994年6月在長野縣松本散發沙林毒氣，造成居民7人死亡，被裁定犯下殺人與殺人未遂。

1994年6月至1995年3月，私下製造自動步槍，違反武器製造法；1994年1月，殺害信徒落田耕太郎，松本智津夫被判殺人與毀損屍體罪；1994年7月殺害信徒富田俊男，同樣犯下殺人與毀損屍體罪。

1994年12月，以神經毒劑VX襲擊水野昇，松本智津夫遭判處殺人未遂；1994年12月以VX殺害濱口忠仁，以殺人罪定案；1995年1月，利用VX攻擊永岡弘行，被判殺人未遂。

1995年2月，監禁仮谷清志並注射過量麻醉藥致死，被判監禁致死與毀損屍體。最後是1995年3月，東京地鐵沙林毒氣造成12人死亡，松本智津夫被判殺人與殺人未遂。

上述松本智津夫涉及的13案共27人當下死亡，但松本沙林毒氣與東京地鐵沙林毒氣案各有1人在後續治療中死亡，因此奧姆真理教教主與教徒在13案共害死29人。