為救孩子與北極熊肉搏 加國男子喪命

加拿大男子吉本斯日前在加拿大北極群島旅遊時，不慎遭北極熊襲擊，吉本斯為了保護兒女，與北極熊搏鬥，命喪於北極熊腳下，成為為子犧牲的英雄。示意圖。（法新社檔案照）

2018-07-05 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大男子吉本斯（Aaron Gibbons）日前在加拿大北極群島（Arctic archipelago）旅遊時，不慎遭北極熊襲擊，吉本斯為了保護兒女，與北極熊搏鬥，命喪於北極熊腳下，成了為孩子犧牲的英雄。

綜合外電報導，加拿大當地時間7月3日，31歲的加拿大男子吉本斯帶著他的小孩在加拿大北極群島的觀光勝地「哨兵島」（Sentry Island）遊玩時，不幸遭到北極熊襲擊。

吉本斯由於當下並未攜帶任何武器，為了讓同行的小孩有時間逃跑，只好上前去跟北極熊肉搏，為小孩爭取逃跑的時間。最後小孩們成功逃到1艘小船上，吉本斯則命喪北極熊腳下。當地警方表示，最後這隻北極熊被路過的人用步槍打死。

由於溫室效應，北極熊分佈範圍近年來有逐漸南移的趨勢，為了減少北極熊傷人的危險，民間環境組織在當地從2010年起發起北極熊巡邏行動，成功降低了北極熊與人類的衝突，根據加拿大廣播公司（CBC）報導，該地區已經有18年沒有北極熊殺人事件。