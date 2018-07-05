抗議暴政！直播對習近平畫像潑墨 女網友行蹤成謎

事件在推特上引起熱議，但董女的帳號已遭刪除，之後便行蹤成謎，許多網友PO出她的個人資訊和電話，希望能夠幫忙找到她。（圖擷取自推特）

2018-07-05 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國女網友「feefeefly」4日清晨6時左右，在上海海航大廈前表示，反對中共獨裁專制暴政，並直播向中國國家主席習近平的宣傳畫像潑墨的過程。事件在推特上引起熱議，但她的帳號已遭刪除，之後便行蹤成謎，許多網友PO出她的個人資訊和電話，希望能夠幫忙找到她。

中國異議藝術家華湧表示，這名女子名為董瑤瓊，湖南株洲人，生於1989年，在上海房地產公司做仲介工作。4日下午3時30分左右，董女發出最後一則推特PO文，「現在我的門外有人一群制服的人。待會換好衣服就出去。我沒有罪。有罪的是傷害我的人和組織。」華湧說，之後董女的推特帳號開始刪文章，最後被註銷帳號，接著董女便失聯，估計是她被控制後，控制她的人所為。

董女曾在推特上說，「所有人應該有免於恐懼的權利。明天上街溜達，如果激怒我，那就撕吧。活著人不人鬼不鬼的被共產黨跟蹤監控滋擾一年多，我也忍受夠了！……」

《自由亞洲電台》報導，記者在4日下午2時左右，透過推特聯繫到董女，但拒絕接受採訪。隨後她的推特帳號關閉，目前下落不明。

許多人在網路上流傳董女的個人資料，希望能夠協尋到董女。一名網友「胡飛虎」說，董瓊瑤的電話打不通，由於中國獨裁專治體制，董女毫無懸念被抓了，希望國際社會能關注她。

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中國女網友「feefeefly」4日清晨6時左右，在上海海航大廈前表示，反對中共獨裁專制暴政，並直播向中國國家主席習近平的宣傳畫像潑墨的過程。（圖擷取自推特）

4日下午3時30分左右，董女發出最後一則推特PO文，「現在我的門外有人一群制服的人。待會換好衣服就出去。我沒有罪。有罪的是傷害我的人和組織。」（圖擷取自推特）