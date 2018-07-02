美國發大閘蟹通緝令 中國網友發豪語「要瀕危還是滅絕？」

美國馬里蘭州對大閘蟹發佈通緝令，動員民眾來抓大閘蟹，消息傳到中國後，許多中國網友都說要吃光大閘蟹。圖為大閘蟹示意圖。（資料照）

2018-07-02 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕大閘蟹在中國被視為「人間美味」，但在美國卻成為破壞生態的外來物種，美國馬里蘭州就對大閘蟹發佈通緝令，要動員民眾來抓大閘蟹。而消息傳回中國之後，許多中國網友都說要吃光大閘蟹，甚至有網友開玩笑地說：「要瀕危還是滅絕？說一聲」

由於大閘蟹的穴居性容易導致堤岸損壞和排水設施阻塞，加上在當地沒有天敵，嚴重危及其他物種生存，馬里蘭州提醒當地民眾若是捕獲大閘蟹，無論死活都不能丟回水裡，要將其冷凍，並回報捕獲地點、照片等資訊。

由於先前國外常出現特殊物種大量侵襲導致生態失衡，例如德國與美國加州海岸小龍蝦氾濫、澳洲海岸出現海膽大量繁殖等事件，但因為這些物種「可以吃」，時常都有中國網友開玩笑地說要「吃光牠們」。丹麥駐中國大使館先前因為國內生蠔繁殖過剩，還向中國網友說：「來丹麥海岸吃生蠔，約嗎？」

這次的「美國大閘蟹」也引起許多中國網友討論，許多網友紛紛在微博表示：「要瀕危還是滅絕？說一聲。」、「每次看到這種新聞我就在想，國外到底吃啥？」、「中國人民聽到了美食的呼喚。」、「美國可以考慮給中國加一個餐飲簽證，去美國只能在相關飯館活動，這樣亞洲鯉魚、大閘蟹什麼的不是問題。」

不過美國與中國目前處於貿易緊張關係，也有中國網友笑說：「抵制美國的大閘蟹，別進口他們的。」、「讓川普取消關稅，我們可以考慮幫你們解決掉這些通緝犯。」、「不吃美國蟹，貿易戰呢。」