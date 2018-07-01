婚禮上這位小花童拋捧花 竟讓賓客們哭慘

近期美國一對新人結婚時，一名小花童的出現意外引起全場感動落淚。（圖擷取自太陽報）

2018-07-01 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕婚禮中父親牽著女兒進場總是最感人的場面，雙親不捨致詞也常賺人熱淚，但美國阿拉巴馬州6月一場婚禮上的小花童卻意外讓全場感動不已。

綜合外媒報導，2016年女童麥考密克（Skye Savren-McCormick）未滿1歲時被診斷罹患白血病，當時靠新娘瑞耶斯（Hayden Hatfield Ryals）透過媒合組織「Be the Match」捐贈骨髓，救了一命。

麥考密克持續到2017年4月間進行了多次骨髓移植，所幸恢復良好，麥考密克的雙親向救命恩人感謝，並持續保持聯絡，當麥考密克3歲生日時，收到瑞耶斯的喜帖，邀請中提到，希望6月9日婚禮當天能請麥考密克擔任花童，麥考密克一家決定報答救命恩人出席婚禮。

「當我們見面時，我只是跪在地上，對她微笑。」瑞耶斯形容彩排時的經過。雙方從未見過面，第一次見面時顯得開心又驚喜，等到婚禮正式登場，康復後的麥考密克拿著花籃、步上紅毯，最後由麥考密克拋捧花到人群中，有伴娘說「現場賓客都被這場面弄得掉淚。」可能是對女童的重生，讓人看見小小生命的堅毅，才讓在場賓客掉下眼淚。