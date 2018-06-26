習近平清洗軍隊引鎮江老兵抗爭？王丹觀察：政治局內人介入

王丹。（王丹提供）

2018-06-26 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國老兵在江蘇鎮江市維權引發暴力鎮壓，整個事件快速升級，鎮江老兵逾千人被困、毆傷，各地老兵馳援，官方引武警、解放軍開坦克進場鎮壓，定調此事「十分危急」、鎮江戒嚴。中國民運領袖王丹看待此事認為，中國領導人習近平清洗軍隊之後，可能有人對被整肅不滿，給了「政治局內人」可介入的機會，使得全案背景不簡單。

王丹發表在《亞洲自由電台》的一篇文章指出，中共「十九大」之後，習近平政權建立新的退役軍人事務部，以安撫退役軍人，但是從老兵維權運動出現來看，「當局的動作可以說是亡羊補牢，『已經晚矣』」，而當局拖延處理，更升級整個老兵集結抗爭事件。

王丹認為，即使到目前沒有確切證據，但此事鎮江老兵維權運動，各地老兵前往馳援，「展現了強大的組織性力量」，「外界普遍猜測背後有某種體制內的政治力量在非常技術性地進行操作」，且「這種全國范圍內的串連，沒有強有力的宣傳鼓動力量，沒有權威性的協調動員機制，是很難想像的。這不能不讓外界覺得此次事件背景並不簡單」。

王丹認為，「尤其是在習近平大規模清洗軍隊內部之後，這樣的猜測絕不是空穴來風」，如果軍隊系統內有人對習近平的整肅不滿，更給「政治局內人」介入的機會，而假如外界的猜測屬實，不止中國維權運動升級，中國的政治局勢也將很快進入新的階段。