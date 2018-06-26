阻六四屠殺悲劇重演 中國民間組織：停止鎮壓鎮江老兵

中國調派坦克進鎮江，可能強力鎮壓鎮江老兵，引發民間組織的憂慮，要求阻止六四屠殺悲劇重演。圖29年前中國天安門一位青年立身站在坦克車之前，為六四事件流傳最廣的圖片之一。（圖擷取自網路）

2018-06-26 08:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國老兵鎮江維權抗爭事件，傳出有數千老兵受困，不明人數老兵及家屬被毆傷，官方調派武警鎮壓，疑似有解放軍及坦克車進場維穩，目前現場狀況全部被封鎖消息，中國民間組織「民生觀察」發布聲明，以「堅決反對六四屠殺的歷史悲劇重演」為題，要求中國官方停止鎮壓老兵。

「民生觀察」在6月24日發聲明指出，「江蘇當局的野蠻血腥鎮壓老兵維權，已經激起了全國老兵的極大義憤」，「引發的全國老兵抗議運動，正在形成。」。

聲明指出，「中共當局沿用過往暴力維穩思維，對老兵維權斷然採取野蠻暴力鎮壓手段，並且已經有網友拍攝到坦克等重型武裝運往鎮江市政府的視頻，可見，中共當局意欲沿襲29年前針對北京八九民主運動的大屠殺鎮壓模式，來平息今天老兵維權」。

聲明指出，政府暴力鎮壓鎮江老兵維權，「完全不與老兵對話協商，就悍然採取暴力對待，使鎮壓事態日益擴大，大有重演六四屠殺的勢頭」。並違反中國憲法。

「民生觀察」強烈要求中國當局，立停對老兵維權的鎮壓，及時有效救治被打傷的人員，釋放所有被關押軟禁控制的人士，承認老兵維權的合法與正當，保證不秋後算賬；追究製造鎮江血案的直接行凶者與幕後指揮人的法律責任，對被傷害的老兵進行國家賠償；切實開啟旨在保障人權的政治體制改革，暢通民主對話與協商機制，使中國步入法治、民主的文明軌道。

中國民間組織「民生觀察」聲明全文：

——民生觀察就江蘇鎮江鎮壓老兵維權事件的聲明

民生觀察連日來不斷獲悉江蘇省鎮江市對一批批上訪維權老兵採取持續升級的暴力鎮壓手段，致使一批批老兵被毆打重傷入院，一批批老兵被綁架隔離控制，一批批老兵被阻攔於鎮江市外，還有全國不少老兵遭到各地當局威脅警告與軟禁，同時，網絡及各種媒體被嚴禁傳播老兵維權消息，甚至鎮江當地電訊與網絡出現屏蔽與斷網情況，以阻止信息外傳，而更為嚴重的是，已經發現坦克與重型武裝前往鎮江市政府所在地，一場類似六四大屠殺的可怕悲劇可能再度上演。當此危機時刻，民生觀察對江蘇當局公然違法暴力鎮壓老兵維權，製造血案，踐踏人權，激化矛盾，擴大事態的行徑，表示強烈抗議與嚴正譴責！並呼籲世界關注鎮江血案，協力堅決阻止六四屠殺的悲劇重演！

據本網報導，6月19日下午，江蘇鎮江市部分軍轉老兵到該市政府部門了解、諮詢有關軍轉的相關政策，結果被大批警察包圍，之後突然衝進來一群不明身份年輕人，開始對維權老兵拳打腳踢，導致多個維權老兵被打傷，躺倒在鎮江市政府門前起不來,而這群不明身份的暴徒卻跑進了鎮江市政府大樓躲藏了起來。最後，其他聞訊趕到的老兵及其親屬才將受傷老兵送往醫院救治。

6月20日，全國各地的退伍老兵開始趕往鎮江表達聲援，當晚，鎮江當局派出了大批警車、特警開始驅趕這些老兵，而老兵堅持合法抗爭，站在街頭依法表達抗議，大家齊聲控訴鎮江政府濫用警力，非法阻擾驅趕公民依法表達自己的訴求。

6月21日早上，更多的老兵趕來鎮江參加抗議，他們自發的組成方隊，齊聚在鎮江市政府南廣場齊聲聲討毆打、驅趕老兵的不法行為。同時，老兵們還向鎮江市政府部門發出了告戒信，警告貪官污吏們會為此付出歷史性的沉痛代價。

6月21日上午10時許，從各地趕來聲援的老兵人數急劇增加至2000餘人。與此同時，鎮江政府為了化解此次群體性事件，派出了工作人員向老兵們謊稱“受傷老兵是自己摔倒的，不是政府派人毆打受傷的。這個謠言是唐某某使用微信製造出來的，目前他已經被公安部門處理，並且他也已經認識到了自己的錯誤，他說自己不該製造謠言導致全國老兵誤解鎮江政府”。對此解釋老兵們並不認可，很多老兵都聲稱看到了打人者跑進了政府大院內。中午11時許，鎮江政府為了阻止老兵們進入市政府廣場表達抗議，派出了千餘名警察使用金屬圍欄試圖將千餘名老兵推進至水塘邊圍困、抓捕，而老兵眼見將被推進水塘，繼而奮起反抗，大批警察隨即與大批老兵爆發肢體衝突，千餘人推搡扭打在一起，混戰中有多人受傷。

6月21日下午，警方又增派了大量警力再次沖擊老兵隊伍。衝突中，有幾名女性軍嫂被暴打，並且維權老兵代表牛浩偉老班長被抓走，不知去向。

6月22日，又有湖南、湖北、山東、四川等地的千餘名老兵趕往鎮江抗議、聲援。22日深夜，由於大多數老兵們經濟困難，無錢入住賓館，他們就找到一條車輛很少的馬路邊席地而睡。23日凌晨3時許，鎮江當局增派了大約上萬名警察包圍了老兵們入睡的場地，勒令老兵們離開，而老兵們認為自己並沒有違法犯罪的行為，所以拒絕離開。十餘分鐘對峙後，大批警察就手持盾牌棍棒等武器，衝入睡覺的老兵群體之中，使用暴力推搡、拖拽的方式拉扯老兵離場，而老兵們則奮力反抗，於是警方就開始使用棍棒等武器野蠻毆打老兵，場面瞬時失控，大量警察與手無寸鐵的幾千老兵們扭打在一起，期間大量老兵被打的頭破血流。

大約1小時後，幾千老兵被全副武裝的萬餘警察分割、驅散、抓捕，他們有的人被警察抓去了一所學校關押，有的人被迫逃離到鎮江市的各個角落暫避，而那些被打倒在地，未能及時撤走的受傷老兵及軍嫂們看到，此時滿街都是老兵們遺落下來的被褥、衣物等物品，現場一片狼藉，並且還到處都留有斑斑血跡。

據傳出的有限消息，當晚有15名老兵重傷入院搶救，而輕傷者不計其數。由於當局嚴密隔離控制老兵，封鎖消息，準確傷亡情況無法統計。

連日來，江蘇當局為了控制鎮壓老兵維權，已經在鎮江各交通路口設置檢查站，阻止全國各地前往鎮壓的老兵進入市區。同時，全國多地已經傳出當地政府針對可能前往鎮江聲援的老兵提出警告威脅，甚至有的地方已經對老兵採取軟禁控制。

由於江蘇當局的野蠻血腥鎮壓老兵維權，已經激起了全國老兵的極大義憤。儘管中共當局已經調動了全國維穩機制，以控制更多老兵前往鎮江，但全國多地的老兵們仍衝破重重阻擾，不斷前往鎮江聲援與抗議。如此，一個圍繞江蘇鎮江老兵維權被血腥鎮壓事件，而引發的全國老兵抗議運動，正在形成。而中共當局沿用過往暴力維穩思維，對老兵維權斷然採取野蠻暴力鎮壓手段，並且已經有網友拍攝到坦克等重型武裝運往鎮江市政府的視頻，可見，中共當局意欲沿襲29年前針對北京八九民主運動的大屠殺鎮壓模式，來平息今天老兵維權。

多年來，中國老兵們受到各種不公正對待，各地老兵安置政策常常落空，在全國性公權普遍劫掠侵害民權的情況下，老兵們也難以倖免。許多老兵轉業到地方後，經歷了安置不公，下崗待業，工廠倒閉，扣發工資，失業分流，許多也遭受土地征占，房屋強拆，子女教育不公等等，這一系列權利被侵害的事件，致使許多老兵掙扎在社會生存的最底線上，並且隨著年齡漸老而日益困窘。為了維持自身的權利與尊嚴，一些老兵被迫走上了維權之路，然而，卻屢屢遭受當局綁架、失踪、關黑監獄、毆打、傳喚、拘押、甚至判刑等等。老兵們的悲慘遭遇是中國公民幾十年來在所謂經濟大發展下的災難的縮影。雖然，今年三月中共兩會後成立了中國退役軍人事務部，但對老兵多年來積累的各種權利被侵害事件毫無解決。這次鎮江老兵們前往政府正是想諮詢了解有關國家對老兵的政策，結果卻再次招致暴力對待。絕望之下的老兵，被迫奮起群體維權。

中國老兵們多年來維護自己的權利的目的是正當的，而維護權利的手段也是合法的，他們無非採取的是當局法律許可的上訪，遵循的是完全和平、理性、非暴力。就是這次鎮江老兵，也只是到政府諮詢了解有關政策，沒有任何一點違法違紀情況，但居然招致政府的暴力鎮壓。中共江蘇當局對老兵們依法維權完全沒有盡到政府起碼的化解問題，解民疾苦，落實法律政策相關條款的責任，甚至完全不與老兵對話協商，就悍然採取暴力對待，使鎮壓事態日益擴大，大有重演六四屠殺的勢頭。中共當局如此鎮壓老兵維權，嚴重違反中國《憲法》承諾的“國家尊重和保障人權”，第三十五條“中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由”，第四十一條“中華人民共和國公民對於任何國家機關和國家工作人員，有提出批評和建議的權利；對於任何國家機關和國家工作人員的違法失職行為，有向有關國家機關提出申訴、控告或者檢舉的權利”；也嚴重違反《國家信訪條例》的相關規定；同時還違反《世界人權宣言》第十九條“人人有權享有主張和發表意見的自由;此項權利包括持有主張而不受干涉的自由,和通過任何媒介和不論國界尋求、接受和傳遞消息和思想的自由”，第二十條“人人有權享有和平集會和結社的自由”；違反《人權捍衛者宣言》第5條“為了促進和保護人權和基本自由，人人有權單獨地和與他人一起 在國家一級和國際一級：和平聚會或集會”，第8條“這特別包括有權單獨地和與他人一起向政府機構、機關和負責公共事務的組織提出批評和建議，以便改進其運作，提請人們注意其工作中可能阻撓或妨礙促進、保護和實現人權和基本自由的任何方面”；也與中國新權力集團一再宣稱的“依法治國”與“依憲治國”相背離。

因此，民生觀察強烈要求中國當局：

一、立刻停止對老兵維權的鎮壓，及時有效救治被打傷的人員，釋放所有被關押軟禁控制的人士，承認老兵維權的合法與正當，保證不秋後算賬；

二、追究製造鎮江血案的直接行凶者與幕後指揮人的法律責任，對被傷害的老兵進行國家賠償；

三、切實開啟旨在保障人權的政治體制改革，暢通民主對話與協商機制，使中國步入法治、民主的文明軌道。

民生觀察2018年6月24日