啃老男辱罵老母 家人動私刑殺害藏屍14年

2018-06-22 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子在十幾年前被家人聯手殺害，藏屍自家地窖多年，直到最近當地警方在清查戶口時，整起事件才曝光。

根據中國媒體報導，14年前在四川綿陽這個地方，一名當年29歲的李姓男子在家中排行老三，犯過罪坐過牢。出獄以後變窩在家裡啃老，好吃懶做，到處偷東西已是家常便飯，在家裡也常對老母出言不遜，與家裡其他人關係也不合，對家人而言，李男無疑是個大麻煩。

就在當年4月的某日，李男再度辱罵老母，兄弟們出面勸阻，但李男卻與他們起爭執，忍無可忍的家人馬上對李男痛下殺手，行兇的人包括李男母親、繼父、大哥、二哥、四弟，將其綑綁起來，不斷痛打李男，私刑式的將他殺掉，並且將屍體藏在地窖中，一藏便是14年。

之後每當鄰居問起，這家人邊口徑一致的說李男外出打工，便失去連絡了，久了大家便淡忘這件事。一直到近日當地政府清查戶口，警方發現這家人在面對李男失蹤一事時顯得支支吾吾，覺得事有蹊翹。進一步追查後，這家人終於承認殺掉老三一事，警方也從地窖找到李男的白骨。

李家人表示，這件事對他們而言是非常大的傷害，將這天大祕密藏在心裡14年了，每天都非常煎熬，現在終於說出口，也算是將心裡的一塊大石頭放下，輕鬆許多。目前全案已經進入司法程序處理中。