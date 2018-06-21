工作壓力大？德國研究：能致使視神經病變 嚴重恐失明

2018-06-21 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕德國馬德堡大學（OVGU）最新研究指出，包括工作壓力在內的生活壓力會增加眼壓，損害血管、導致炎症，對眼睛造成損害，進而產生青光眼或失明，這項研究將於2018年11月在柏林舉行的第5屆「國際低視力和大腦會議」（International Conference of Low Vision and Brain）上發布。

綜合外媒報導，德國馬德堡大學的這項研究，著眼於數百個過去的科學研究和臨床報告，探討壓力與眼疾之間的關係，團隊指出，有明確的證據表明壓力會對眼睛產生不良影響，儘管患者認為可能是生活壓力引發眼疾，但眼科醫生在治療時，時常忽略這些細節。

馬德堡大學心理醫學研究所主任薩貝爾（Bernhard Sabel）表示，壓力是青光眼等視覺神經病變、導致漸進性視力喪失的重要因素，患者經常被告知視力可能回不去了，這增加了他們的壓力，進而對他們產生惡性循環，但治療眼疾應有全方位考量，醫師應謹言慎行，考量病患心情。

薩貝爾提到，許多患者幾乎不可能完全失明，但恐懼和焦慮會加重病況，因此，建議治療眼疾應採用減輕壓力的整體療法，納入焦慮管理與幫助患者建立自信感，藉此提高康復機會；這項研究發布在歐洲預測預防個體化醫學協會（European Association for Predictive, Preventive, and Personalized Medicine）的《EPMA》期刊上。