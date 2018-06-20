女服務生不會講英語 遭新加坡人嗆：滾回中國！

新加坡「大食代」（Food Republic）美食廣場，最近一名女服務生因為不會說英語，遭到一名當地人怒罵。（圖擷取自臉書）

2018-06-20 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡「大食代」（Food Republic）美食廣場，最近一名女服務生因為不會說英語，遭到一名當地人怒罵，「妳必須學會講英語，不懂得說英語，就滾回妳自己的國家！」該影片在網路上瘋傳，事件引起關注。

網友13日將該影片上傳至臉書，一名新加坡男子向中國女服務生點餐外帶，以英語要求分開包裝，女服務生用中文回應。新加坡男子大罵她，「妳不能叫我說中文，妳來到新加坡工作，這裡是我的國家，我是新加坡人，你必須學會說一點英語。」該男子還向周圍民眾表示，「這名女子來自中國，她不懂英語。」

女服務生以中文回說，「想分開打包，就分開打包，他要說英語、中文都可以，對嗎？不一定他非要我沒有配合說英語。」新加坡男子再次怒罵，「你不會講英文，就滾回你的國家，好嗎？我是新加坡人。」女服務生則說，「新加坡就只能新加坡人在這裡嗎？」

該影片在網路上瘋傳，引起網友熱議。新加坡網友認為，「這是態度問題，別在這裡工作，滾回家吧！」、「英語是必備的能力」、「想在新加坡工作就要會說英語」。

中國網友表示，「人家離鄉背井來打工，為何要為難別人」、「替自己國家留下壞印象」、「這名大叔太傲慢了，大家都是華人說中文很難嗎」、「他的英語也說得不怎麼樣」。

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