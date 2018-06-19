小心！愛喝生水 女子乳房夾出3條寄生蟲

醫師從患者乳房內夾出活生生的寄生蟲。（擷取自搜狐網）

2018-06-19 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北一名55歲王姓婦人3年前開始感到乳房有異常鼓起，但她卻不以為意，直到最近狀況惡化，腫塊摸起來時圓時扁，不適感也日益嚴重，她才在女兒陪同下就醫求助，醫師動手術時赫然發現她的乳房內竟藏有3條活蹦亂跳的寄生蟲，所幸手術相當順利，寄生蟲已悉數取出。

綜合中媒報導，王姓婦人本月14日在家人的陪同下前往武漢大學中南醫院乳房外科就診，醫師檢查後發現，王婦右側乳房有長條硬塊，長約5公分、寬約0.7公分，形狀非常奇怪。醫師隨後安排進行右乳腺腫瘤微創旋切手術，沒想到在手術中取出3條細細長長的白色寄生蟲，剛取出時蟲體不斷蠕動，活動力相當旺盛，經測量，其中最短的一條長約15公分，另外2條長達25至30公分。

醫師術後詢問王婦生活習慣，後者表示自己在農村長大，從小時候就嗜飲生水，至今仍戒不了這個習慣，醫師綜合其敘述，推測患者可能在多年前喝到不乾淨的水源，蟲卵在她體內一邊生長一邊移動，直到出現在乳房附近才被宿主察覺。

中南醫院病理科博士陳瓊榮解釋，從王婦乳房內取出的寄生蟲均為曼氏裂頭絛蟲的幼蟲，俗稱裂頭蚴，其對人體的危害遠較成蟲大，他說，裂頭蚴常見寄生於人體眼瞼部、四肢、軀體、皮下及內臟，被侵襲的部位可能出現肉芽囊腫包，致使局部腫脹，甚至出現膿腫。