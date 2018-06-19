賓拉登曾密謀恐攻世界盃 比賽時引爆炸死貝克漢...

恐怖份子賓拉登曾策畫恐攻世界盃，想在比賽中派自殺炸彈客衝入場中引爆，炸死英格蘭球星貝克漢等人。（法新社）

2018-06-19 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕2018年世界盃足球賽火熱開打，場外維安單位也繃緊神經，深怕人潮與鎂光燈聚集的賽場成為恐怖份子的目標，近日有新書爆料，1998年法國世足賽，蓋達恐怖組織領導人賓拉登籌畫在英格蘭比賽時發動恐攻，想要在眾目睽睽之下炸死球星貝克漢等人。

綜合英國媒體報導，中東記者羅賓遜（Adam Robinson）在他的新書《球場上的恐攻陰霾》（Terror on the Pitch）中，披露一段駭人聽聞的陰謀，1998年法國第二次主辦世足賽，蓋達恐怖組織領導人賓拉登盯上這場賽事，他要部下注意英格蘭足球隊的行蹤，包含總教練霍德爾（Glenn Hoddle）、隊長希勒（Alan Shearer）、貝克漢、歐文（Michael Owen）等人。

賓拉登的恐攻計畫也在書中曝光，恐怖分子持義工證進場，比賽開始後，在全世界觀眾前，一名自殺炸彈客去襲擊英格蘭門將希曼（David Seaman），另一名自殺炸彈客則撲向英格蘭隊的板凳席，目標是總教練霍德爾、新星貝克漢、歐文，同時也有恐怖份子擲手榴彈進觀眾席，同時衝向球場瘋狂掃射，擊斃場中球員。

除了對球場襲擊外，同一時間滿載炸彈的卡車將衝進美國駐巴黎大使館，意圖使大使館區陷入一片火海。

所幸法國情報單位在恐怖組織內部安插內線，線人即時通報了恐怖分子名單，法國警方在賽前3個月對其藏匿的民宅發起攻堅，逮捕了多名恐怖份子，警方起獲了大量炸彈原料、槍枝，同時也發現他們擁有假護照、世界盃宣傳資料和文件，包括馬賽球場詳細地圖和英格蘭國家隊成員照片，挫敗了這起陰謀。