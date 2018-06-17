老母過世被禁搭電梯 喪家抬棺下17樓：誰都會過世

中國江蘇日前傳出，有住在某社區大樓17樓的喪家需要抬棺下樓，卻被要求不得使用電梯。（圖擷取自現代快報）

2018-06-17 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕不少現代人都是住在高樓大廈，但中國江蘇日前傳出，有住在某社區大樓17樓的喪家需要抬棺下樓，卻被要求不得使用電梯，喪家當時雖無奈，但為了不讓往生者被說三道四，只能用人力將棺材從17樓搬下，過程中許多棺材上的配飾都損壞，讓家屬非常氣憤又難過地直言「誰都會有過世的那一天」。此事在網路傳開後，引發外界議論。

綜合媒體報導，家住無錫市惠山區某棟社區大樓的許姓婦人表示，家中95歲的高齡老母、顧老太太日前過世，但在本月9日要出殯前一天，卻在大樓的電梯看到其他住戶張貼告示，上面寫說禁止該大樓內過世者搭乘電梯，並署名是15棟的住戶，這對原本想搭乘貨梯的家屬來說非常困擾，因為他們住在17樓，但在家庭成員討論後，還是決定靠人力解決，為的就是不希望老母過世後還要被說三道四。

雖然他們叫來家中的年輕人與兩名抬棺人一起，10多人輪流將棺木搬至1樓，但因樓梯間空間狹小，加上棺材上配飾很多，每到轉角時就無法避免會碰撞到棺木，搬到後來上頭的配飾幾乎都損壞了，抬棺的人也都累得人仰馬翻，事後回想還是氣憤又無奈，明明有貨梯，憑什麼不能讓過世的人使用？

顧老太太的丈夫淚訴「誰都會有過世的那一天，我們這種安居房裡估計還有很多老年人，難道每個人過世都要從樓梯走？這是對逝者的不尊重，如果沒有辦法把遺體搬下樓，這棟樓不就成了一個巨大的墳墓」。顧老太太的女婿則說，想找到貼告示的那個人，到顧老太太的遺像前抗議。網友也紛紛不平的表示，「現在都什麼年代了…地下搞不好還有好多古人的、老祖宗的骸骨呢」、「這種做法讓人寒心」、「這個人能代表整棟的住戶嗎」等。

此事在網路曝光後引發外界關注，據當地媒體向物業管理公司了解，物業說他們並無權力強制任何住戶不得搭乘電梯，可能是15棟的一些住戶比較介意才貼出該張告示。不過，雖然該樓的住戶中確實有些人因為心裡會害怕所以會介意，但其他樓的住戶過世都能使用電梯，只有許婦的那棟樓被貼出這樣的公告。