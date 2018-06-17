中國鐵路工人醞釀抗議 政府威脅要對家人不利

中國鐵路工人原定16日到北京聚會，沒想到中國政府派人限制參與者的行動，甚至以其家人和小孩的安危做威脅。中國鐵路工人示意圖，與本新聞無關。（路透）

2018-06-17 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國卡車司機日前大罷工，由於被政府逼得活不下去，還有人高喊「打倒共產黨」。除了司機之外，鐵路工人也原定在昨天（16日）的鐵路節要到北京聚會，沒想到中國政府見狀不敢大意，連忙派人限制參與者的行動，甚至以其家人和小孩的安危做威脅。

據《自由亞洲電台》報導，中國鐵路工人經常遭到剝削，例如超時加班卻沒有加班費、薪資遭苛扣、公司未繳納社會保險和醫療保險等等。鄭州火車司機李偉傑，在2013年帶頭對鄭州鐵路局提告，後來陸續出現過好幾次鐵路工人集體爭取權益的行動，李偉傑也發起了這次6月16日的鐵路節請願活動。

然而，李偉傑在出發前被當局以「煽動非法集會」的罪嫌進行調查並監視行動，經過一番波折後，他終於在14日抵達北京，但隨即遭到不明人士跟蹤。李偉傑透露，這次能夠到北京聚會的工人根本沒幾個，導致活動無法展開，而他因為召集聚會，早在4月23日就被公司開除了。

還有鐵路工人指出，政府千方百計阻止他到北京參加活動，每次都有5、6個人來找他，還以他家人與小孩的安危作威脅，同時電話也遭到監聽，和他講過電話的人都被當局找去訊問。