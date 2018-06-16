遭鋪路工人淋柏油 無辜狗狗被壓入路面慘死

狗狗下半身被熱騰騰的柏油蓋住，還被施工人員駕駛壓路機壓過。（擷取自推特）

2018-06-16 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部城鎮阿格拉（Agra）日前進行鋪路作業時，施工人員疑未理會道路狀況，將熱騰騰的柏油直接淋到一隻正在路邊睡覺的狗狗身上，工人見狀不顧傷犬悲鳴，竟還駕駛壓路機輾過致其慘死，事發過程被人PO上網後引起公憤，民眾紛紛要求警方抓出這名惡劣工人。

綜合外媒報導，印度北部邦阿格拉市一條通往名勝泰姬瑪哈陵的道路，週三（13日）上午進行修路作業，鋪路工人將滾燙的柏油倒至路上，再駕駛壓路機將新鋪的路面輾平。

目擊者表示，事發當場有一隻狗正躺在路邊睡覺，沒想到施工人員疑無視其存在，竟將柏油倒到牠身上，使其後腿、尾部及腹部遭滾燙的瀝青牢牢黏住。

報導指出，這名惡劣工人隨後還駕駛壓路機輾過，狗狗頓時痛得哀鳴不已，施工人員在被提醒後，一度拒絕挖開柏油，最終眾人就這樣眼睜睜看著狗狗在極度的痛苦中死去，直到當局出動挖土機到場迫開柏油路面，狗狗的屍體才終於被挖出。

事發後有網友將現場照片上傳臉書，隨後在網路上瘋傳，有民眾發起抗議，要求政府找出犯下惡行的工人。對此，當地修路部門表示，鋪設柏油工程發包給民間公司，現已致函要求對方回應，而警方也將此事視為虐待動物的案件，將進行進一步調查。