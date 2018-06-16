一招就能讓安倍晉三下台？川普遭爆G7峰會狂失言...

歐盟官員向媒體透露，川普在G7峰會中數度對他國領袖失言。（路透）

2018-06-16 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕因美國總統川普決定對多國實施鋼鐵鋁加稅，讓日前在加拿大舉行的「G7」工業國峰會增添不少遐想。如今有美媒爆料，川普語不驚人死不休的個性再次展現在G7峰會中，像是對日本首相安倍晉三說，「如果日本必須要處理大量的移民問題，那他很快就會下台。」

根據《華爾街日報》報導，一名資深歐盟官員向媒體透露，川普在G7峰會的私人對談中，出現不少冒犯他人的言論，包括在談及歐洲移民問題時，川普對安倍晉三說，「你沒有這方面的困擾，但我要是移交2500萬個墨西哥人給你，你很快就會下台。」

不僅如此，在談論伊朗和恐怖主義問題時，川普對法國總統馬克宏說，「你必須了解這些問題，因為所有的恐怖份子都集中在巴黎。」官員表示，面對川普的惱人舉動每個人都試圖保持冷靜。

日前在網路上瘋傳的一張G7峰會照，德國總理梅克爾雙手按壓在桌上看著川普，川普則雙手插胸坐在位子上，一旁的安倍晉三、白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、馬克宏、英國首相梅伊等人看起來也面色凝重，被外界認為充分反映出G7成員國之間的分歧。

川普後來解釋，照片看起來的確很像他與梅克爾之間有所嫌隙，但事實上他們只是聚在一起討論一些事情，跟其它的都無關，非常友好地等著文件送過來，以便在前往新加坡之前審閱，強調現場氣氛相當良好。