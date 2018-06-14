「南極血流不止」近3兆冰層已消融 南極融化速度越來越快...

根據一份最新研究指出，自1992年來，南極洲已有近3兆公噸的冰消融，而且冰層消融速度越來越快，有40%的冰是在過去5年消融。（路透）

2018-06-14 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕南極冰層融化導致海平面上升，一直是科學家對於全球暖化危機的警告，根據一份最新研究指出，自1992年來，南極洲已有近3兆公噸的冰消融，而且冰層消融速度越來越快，有40%的冰是在過去5年消融。

綜合外媒報導，由來自14國共84名科學家所組成的國際團隊，他們共同回顧了最近的24次南極冰層損失的測量結果，得出了有關南極變化的準確數字，他們在《自然》（Nature）期刊上刊登最新研究結果，表示自1992年來，南極洲已有2.7兆公噸的冰消融，使海平面上升約0.8公分，而且冰層消融速度持續飆升，若消融速度未見減緩，部分科學家憂心海平面上升的最壞結果可能會成真，留給低窪城市的時間不多了。

研究團隊指出，從1992年到1997年，南極每年損失490億公噸冰，但自2012年開始，冰層消融速度加速，每年融冰平均達2190億公噸，冰層融化速度是過去的3倍，過去5年來所消融的冰量佔這25年來冰層總消融量的40%。

科學家憂心忡忡表示：「南極洲冰層消融導致當今海平面上升的速度，超過過去25年的任何時候。」照這個速度下去，至21世紀末，光是南極冰川融化就可能導致海平面上升高達16公分。

有科學家呼籲，二氧化碳持續的高排放量恐帶來海平面上升的危機，但若各國嚴格遵守巴黎氣候協議，就算無法阻止現在已發生的變化，但仍有助於控制它們惡化的程度。