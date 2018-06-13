中國成「川金會」大輸家！？他預測解放軍將替習討回顏面...

川金會順利落幕，香港時事評論員林和立分析，中國是此次峰會的大輸家。（法新社）

2018-06-13 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕眾所矚目的「川金會」於昨日落幕，雙方簽署共同協議，誓言達成朝鮮半島無核化，而「川金會」對全球局勢帶來的影響，也成為會後熱門討論話題。香港評論員指出，美朝都是此次峰會的贏家，中國則在朝鮮半島議題上出局，成為大輸家，他認為，中國解放軍接下來會到世界各地耀武揚威，以挽回顏面。

根據香港《蘋果日報》報導，時事評論員林和立分析，美國總統川普原先的目標，是要北韓立即達成「CVID」，為「完全」（Complete）、「可驗證」（Verifiable）、「不可逆」（Irreversible）、「銷毁」（Dismantlement）的四大棄核原則。

但聲明中僅提到「北韓承諾朝鮮半島完全無核化」，未見美方主張的「CVID」，加上雙方承諾重新打造美朝關係，若真的建交，將有助北韓領導人金正恩的統治合法性，同時取得美方給予的安全保證，避免走上利比亞前領導人格達費在棄核後的悲慘下場。

林和立表示，中國過去在北韓核武議題上扮演重要角色，但隨著北韓重視美國的程度勝過中國，為避免國內可能產生的激進聲浪，解放軍將增加在台海、南海和西非等地的軍事活動，為中國國家主席習近平討回顏面。