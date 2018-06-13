馬其頓將易名為「北馬其頓共和國」 結束與希臘27年的僵局

位於巴爾幹半島的馬其頓，將正式易名為「北馬其頓共和國」。圖為馬其頓首都廣場亞歷山大三世（亞歷山大大帝）的雕像。（法新社）

2018-06-13 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕位於巴爾幹半島的馬其頓共和國，經過公投後，將正式易名為「北馬其頓共和國」（Northern Republic of Macedonia），結束與希臘長達27年來長期的緊張關係。

綜合外媒報導，馬其頓於1991年，在南斯拉夫社會主義聯邦共和國解體後獲得獨立，定名為「馬其頓共和國」，然而希臘北部山區也有一個地名為「馬其頓」，因此被希臘視為覬覦希臘領土的野心。

此外聯合國也一直稱馬其頓為「前南斯拉夫的馬其頓」，因為種種國名混亂的因素，與希臘不滿的阻撓下，導致馬其頓遲遲無法進入歐盟與北大西洋公約組織（NATO），為了有利國家未來發展，馬其頓總理理札耶夫（Zoran Zaev）今年5月與希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）經過「重要通話」後，正式達成新國名的協定。

擔任聯合國調解員一職的尼米茲（Matthew Nimetz），在一份聲明中祝賀馬其頓與希臘兩國總理，認為這項協議不僅會加兩國的關係，對人民也會有非常大的好處。