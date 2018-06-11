范冰冰逃稅風暴 港媒：共軍插手娛樂圈恐遭整頓

2018-06-11 19:32

〔中央社〕中國名嘴崔永元日前爆料藝人逃漏稅一事又有新發展。有報導指出，此事讓中共開始關注演藝圈中的軍方勢力，除「戰狼」、「紅海行動」等電影遭狠批，軍方背景的華誼兄弟大股東更質押股權套現自保。

崔永元5月24日起在微博連番質疑出演電影「手機2」的范冰冰，簽下片酬各為人民幣5000萬元（新台幣2.34億元）及1000萬元的「一陰一陽大小合同」。

「手機2」導演為馮小剛，由具軍方背景的華誼兄弟出品。

香港蘋果日報報導，華誼兄弟是中國知名影視企業，由王中軍、王中磊兄弟創立，旗下藝人包括李晨、李冰冰及Angelababy等。華誼兄弟與馮小剛合作密切，不少馮小剛執導的電影皆由華誼兄弟投資。

報導說，崔永元日前向香港蘋果爆料，遭到中國藝人李晨的軍事電影「獵空天」前顧問、空軍前試飛員徐勇凌下達「死亡追殺令」。徐勇凌在報導見報後向崔永元道歉；崔勇元則發文表明，不接受道歉。

報導指出，中國官方已派出江蘇稅局調查當地明星瞞稅或逃稅，並傳出官方不滿軍方控制娛樂圈，早已發出「禁軍令」，限制有軍方背景的公司及電影。

消息表示，「紅海行動」和「戰狼2」最近被官方內部批評鼓吹軍事主義，最終令中國樹敵。廣電總局副局長張宏森被人開刀問責，調離電影業務，改管電視，電影改由中宣部全權管理。

消息還指，「紅海行動」和「戰狼2」現時拍續集很難拿到批文，這兩部片都被指是中共軍方出心出力支持的軍事大片。

華誼兄弟日前發聲明，強調沒有被稅務單位調查，「手機2」繼續拍攝。

但鳳凰財經今天中午報導，華誼兄弟6月6日宣布華誼兄弟持股人王中軍、王中磊的股份質押狀況。截至公告日，王中軍向中信建投證券有限公司質押占公司總股本19.86%股份，作為第一大股東、公司法人，手裡僅剩2.21%的公司股份。

另一方面，王中磊質押占據公司總股本5.15%的股份，手裡僅剩1.04%的股份。