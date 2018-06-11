價格年翻倍！ 強國大媽砸錢瘋搶「普洱茶」投資

2018-06-11 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕618購物節即將到來，中國大媽紛紛吹起一股搶購潮，但今年炒的商品竟換成「普洱茶」。一名中國大媽透露，自己去年花了8000元人民幣（約新台幣3.7萬元）買普洱茶，今年價格翻了超過2倍，以1.8萬元人民幣（約新台幣8.4萬元）賣出。

綜合中媒報導，據《天貓》統計，自618促銷活動以來，短短5天就賣出5萬「提」（行內賣買茶葉單位）普洱茶，其中30%的用戶年紀坐落在40歲到50歲，近40%用戶來自5、6線城市。其中，一名張姓大媽在天貓買下100提茶葉，相當於700個茶餅，甚至將地下室改裝成專門放茶葉的茶間，她表示，買普洱茶主要是為了投資，「普洱茶差不多1年至少增長10%，是個比較穩定的投資」。

一名雲南普洱茶加工商表示「我們對外的批發價是150元（約700元台幣）一餅，上海、廣東、福建、北京等地的銷售商買回去之後，換上印著百年古樹茶的包裝，能賣到每餅1、2000塊」，另一名普洱茶經銷商也表示，很多商家都魚目混珠，「沒有什麼明確的記載，我們是本地人我們才知道」。此外，近2年，普洱茶界更出現一款天價古樹茶，以1公斤68萬人民幣（約新台幣300萬元）成交，但雲南一名茶商卻直言，整個市場上幾乎沒有正宗老班章，所謂的古樹茶亦只是隨商家「自行估算」。