打破世界紀錄！ 愛爾蘭2505婦女集體裸泳 為癌童募款

愛爾蘭週六（9日）有2505名女性參加慈善裸泳活動，刷新了最多人集體裸泳的金氏世界紀錄。（路透）

2018-06-10 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭週六（9日）有2505名女性參加慈善裸泳活動，為兒童癌症慈善機構募資，同時，也刷新了最多人集體裸泳的金氏世界紀錄。

《路透》報導，這場裸泳活動辦在都柏林以南50公里處的一個靜僻沙灘，超過2500名女性在馬科摩羅海灘（Magheramore beach）脫掉衣服和禁忌，一同躍進只有攝氏12度的海水中。

負責監看的金氏世界紀錄官員席妮加格莉西（Lucia Sinigagliesi）說，共有2505名女性同時一絲不掛在海中待上至少5分鐘，打破2015年在澳洲西部，由786名女性參與的同場裸泳紀錄。

愛爾蘭的裸泳活動自2013年首度由費德絲通（Dubliner Dee Featherstone）發起後，一直是該國的年度盛事，不包括今年籌集到的資金，這個裸泳活動至今已募集到15萬3000多歐元（約538萬新台幣）。

今年募款的贊助對象是兒童癌症基金會「奧比希安的粉紅領帶」（Aoibheann’s Pink Tie），奧比希安在2010年因癌症病逝，她的父親諾曼因此成立該基金會。