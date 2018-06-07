會見土國總統簽名挨轟 德國國腳反擊「不接受羞辱」

京多安會見土耳其總統艾多根時，在球衣上寫著「致我尊敬的總統先生」，意外引發爭議。（路透）

2018-06-07 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕德國國腳厄齊爾（Mesut Ozil）與京多安（Ilkay Gündogan）先前因為會見土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）時引發爭議，爭議點在於京多安在球衣上寫著「致我尊敬的總統先生」，然而德國隊上週六與奧地利進行熱身賽時，看台上的德國球迷也傳來陣陣噓聲，對此，京多安表示從德國球迷看台上聽到噓聲讓他很受傷，強調自己願意接受批評，但不希望受到羞辱。

京多安接受《德新社》專訪時指出，此次事情對他來說是一次「並不輕鬆的經歷」，強調與艾多根會面的不僅僅是厄齊爾和自己，而是所有在英超踢球的土耳其球員都應邀前往。

京多安表示，因為自己是土耳其移民後代，自然與這個國家有很深的感情聯繫，但這並不意味著他會宣稱「史坦麥爾不是我們的總統，梅克爾不是我們的總理」，所以這次的事件也絕對不是要發表政治主張。

京多安認為，每個人都有自己的看法，他也歡迎批評，但他不會支持侮辱。最後京多安則說：「在德國長大，我感到很榮幸，所以對我來說，被描繪成一個沒有融入其中，並且沒有按照德國人的價值觀生活的人，這是沉重的打擊。」