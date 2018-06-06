共軍老兵妻子維權被拘 數千老兵連日抗議後獲釋

2018-06-06 21:59

〔中央社〕河南省漯河市共軍老兵眷屬翟洪蓮5月下旬前往北京的中國退役軍人事務部上訪，卻遭漯河官方派員截訪且拘留，當地老兵上街聲援卻全部被拘，導致數千名老兵從各地前往抗議，且持續數天。

根據博聞社等媒體報導及網友提供訊息，由於日前正逢「六四」事件29週年，這一事件引起中國公安單位高度關注。為避免事態擴大，漯河市方面在3日下午釋放翟洪蓮及所有被捕的共軍老兵。

另有消息指出，前往漯河參與聲援的所有老兵，每人還領到人民幣1500元（新台幣7000元），但目前無法獲得證實。

報導指出，翟洪蓮的丈夫退伍後，在就業安置工作過程中遭遇不公，被安排到較不理想的單位，除了透過網路發表「漯河軍嫂自白：抗議漯河市民政局對轉業軍人的不公」文章外，並前往北京，直接找上中國今年3月才成立的退役軍人事務部陳情上訪。

根據報導，翟洪蓮抵達北京後，遭到漯河市官方派出的截訪人員騷擾，不但無法完成上訪，還被強押回漯河，更被當地警方以「尋釁滋事」為由拘留7天。

翟洪蓮被拘留的消息，不但隨即在老兵的網路社群中傳開，更傳出她被漯河市高層官員當面用粗話辱罵，引起公憤，70多名漯河退役老兵便於5月29日前往漯河市政府抗議，要求釋放翟洪蓮。然而，這70多名老兵卻全部被逮捕拘留。

報導提到，來自四川、浙江、山東、安徽、河北、內蒙古、廣西、江蘇等20多個省區的數千名共軍退役老兵，6月1日起便在漯河聚集，且連日在街頭舉標語高聲抗議，且露宿街頭。

面對老兵大規模抗爭，漯河市官方則派出逾1000名警力進行圍堵，還阻止支持老兵的當地民眾向他們致贈食物及飲水。