托運行李領回竟成垃圾 美國航空公司道歉了

女乘客的行李箱像是發生過爆炸。（圖擷取自當事人臉書）

2018-06-06 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕托運行李難免會發生意外，航空公司第一時間的處理方式若不夠謹慎，往往會引起爭議。

綜合外媒報導，美國一對夫妻上週日（3日）搭乘美國航空（American Airlines）一班由佛州飛往達拉斯的客機，飛機順利落地後，丈夫很快就取回行李，但兩人怎麼等，就是等不到妻子的行李，最終在一個塑膠拖盤中看到一堆破爛的物品，仔細一看才發現這堆「垃圾」，赫然就是她的行李箱與私人物品。

照片可見，荷勒賓（Kristen Horabin）的行李箱側邊破了個大洞，私人物品四散在托盤內，且有一大部分消失不見。她說，原存放於行李箱內的衣物多數遭巨力扯碎，還有黏稠液體沾染在「倖存」的物品上，「簡直像是被炸彈炸過，可說是一團亂」。

令荷勒賓與丈夫更加氣憤的是，航空公司的工作人員第一時間並未對此多做解釋也未道歉，而是擺出一副理所當然的態度，「仿佛你遇到這種事情活該倒楣」，直到後來才有服務人員告訴她可以提出索賠申請，她聞言後立即提出申請。

在荷勒賓提出索賠申請後的24小時內，美國航空公司發布聲明表示，願支付一張面額為3500美元（約新台幣10萬4000元）的支票，與價值300美元（新台幣8920元）的旅行抵用券，美國航空在聲明中向她鄭重道歉，強調將試圖避免這類事件再度發生。