英夫婦用免費機票卻被「拒收」？ 只因上面寫著…

英國一對夫婦收到兒子送的免費機票禮券，上面署名「給媽和爸」，卻被瑞安航空拒收；瑞安航空發言人則表示，禮券上的姓名與護照上的姓名需一致，才得以使用。示意圖。（法新社）

2018-06-03 14:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子尼克（Nick Bolton），日前送父母愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）的飛行禮券，並在上面署名給「母親和父親」（Mum&Dad）；他的父母原計畫使用這組禮券，至西班牙旅遊，卻被瑞安航空以「姓名與護照不符」為由，拒絕他們兌換禮券。

綜合英媒報導，60歲的凱瑟琳（Kathryn Bolton）與59歲的理查（Richard Bolton）收到這份大禮後，原計畫定10月的機票，前往西班牙度假，兩人欲兌換票券時，已向航空公司人員解釋禮券上署名的「父親與母親」只是兒子送禮時的心意，未料瑞安航空表示，禮券上的名字與兩人護照上的名字不符，拒絕他們使用禮券兌換機票。

對此，瑞安航空發言人表示，根據公司內部規定，禮券上的姓名與護照上的姓名需一致，禮券才會生效、得以使用；瑞安航空特此致電給凱薩琳夫婦，並同意再發放一份與護照名字相同的禮券給兩人。據悉，這組禮卷價值100英鎊（約新台幣4000元）。