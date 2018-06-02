30年前阿富汗出任務遭擊落 俄戰機飛官盼返鄉

俄戰機遭擊落示意圖，與本文人物無關。（法新社檔案照）

2018-06-02 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕前蘇聯時期的1名俄國戰鬥機駕駛，30年前駕機至阿富汗執勤期間遭擊落，由於他隨後與軍方失去聯繫至今，早已被軍方及家屬認定殉職，然而近日有消息指出，該飛行員現仍活著，目前最大的心願就是能在有生之年重返俄羅斯。

綜合外媒報導，俄羅斯退伍軍人組織（military veterans group）1日對外指出，這名飛行員駕駛的戰鬥機在1987年被擊落，推測他現年已超過60歲，俄羅斯傘兵聯盟（Russian paratroopers’ union）主席伏斯托廷（Valery Vostrotin）表示，這名飛行員近日終於輾轉與俄國有關人士恢復聯絡，「這是非常驚人的事實，現在他亟需援助」。

俄國另一退伍軍人組織的副會長則向俄國官媒《俄新社》透露，這名前飛行員目前應該還待在巴基斯坦，因為戰爭期間阿富汗曾在該處設立戰俘營。

俄國當地媒體查證後指出，1987年只有一名蘇聯飛行員遭擊落，其名為潘特約克（Sergei Pantelyuk），俄羅斯退伍軍人組織的負責人補充說，這名飛行員的母親與姐姐尚在人世，在他失蹤前幾個月出生的女兒現年約31歲。

俄國官媒《俄新社》報導指出，前蘇聯曾於1979年至1989年派兵攻打阿富汗，期間共有125架蘇聯軍機在阿富汗被擊落，當1989年蘇聯軍隊撤離阿富汗時，大約有300名士兵被列為失蹤人員，從那時至今約有30人陸續被尋獲，其中多數人順利重返俄國。