李奧納多《海灘》拍攝地 泰國馬雅灣明起關閉4個月

泰國將在6月1日起關閉馬雅灣（Maya Bay）長達4個月，以降低人潮對當地環境的衝擊。（美聯社）

2018-05-31 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕在菲律賓關閉長灘島半年以整頓環境後，泰國也將在6月1日起關閉馬雅灣（Maya Bay）長達4個月，以降低人潮對當地環境的衝擊。

綜合外媒報導，位於小披披島（Ko Phi Phi Ley）的馬雅灣擁有高聳的石灰懸崖、白色沙灘和湛藍的海水等如天堂般的美景，在入鏡李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演的電影《海灘》（The Beach）後，每日有數十艘遊艇載著數千名遊客湧入這個小海灣。

因為大量人潮到訪對當地珊瑚礁和海洋生物造成嚴重衝擊，迫使當局宣布短暫關閉馬雅灣。事實上，泰國許多海灣景點都會在5月中旬至10月中旬的雨季期間關閉，但因馬雅灣太受遊客歡迎，一直沒有機會「休息」。

泰國環境發展委員會成員、長年倡導讓馬雅灣「休息」的海洋生物學家Thon Thamrongnawasawat表示，泰國是旅遊業大國，並靠這個賺錢，因此過去沒什麼人注意到這個問題。他說，短暫關閉馬雅灣早在10年前就該做了，但至少現在已經行動了。

當馬雅灣在4個月後重新開放時，每天將只限2000名遊客到訪，約是目前一日人潮的一半。另外，船隻也將禁止停靠馬雅灣，必須改停在小島的另一側。