美第一千金推特曬愛兒合照 網批：「想想你爸幹的好事！」

伊凡卡在推特上po出與愛子合照，引起批評。（圖擷取自@Ivankatrump 推特）

2018-05-29 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）本月27日於推特上貼出與愛兒的合照曬母愛，沒想到卻被大批網友圍剿，批評她「沒同理心」！

根據外媒報導，川普政府在今年5月初通過更加嚴格的移民政策「零容忍」（zero tolerance）。美國將加強移民法條的執行力，針對非法入境父母進行刑事訴訟，並將其子女帶至衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）接受保護性看管。

這種形同拆散骨肉的政策上路以後，引起不小反彈。在這麼敏感的時機，伊凡卡卻在推特上貼出與2歲愛兒西奧多（Theodore）額頭碰額頭的親密照片，馬上引來網軍抨擊，指責她明明身為人母，卻不懂得骨肉分離的痛，其中一位網友還在她的照片底下留言表示，「你能體會一群穿著制服的人直接帶走你摯愛的寶貝，而且永不得相見的痛苦嗎？這就是眼前正在發生的事情！真是多謝你老爸的移民政策，做些什麼吧！」。

喜劇演員派頓歐斯瓦（Patton Oswalt）還推文反諷伊凡卡，「可以緊抱著自己的心肝寶貝，並且知道他們安全地躺在自己懷中，是多麼棒的一件事情。這是最棒的一件事情吧？對吧，伊凡卡？」前民主黨策略家布萊恩（Brian Klaas）更直言批評伊凡卡是這項野蠻政策，沆瀣一氣的共犯！

Isn't it the just the best to snuggle your little one -- knowing exactly where they are, safe in your arms? It's the best. The BEST. Right, Ivanka? Right? https://t.co/X79r8aWInc — Patton Oswalt （@pattonoswalt） May 27, 2018