美第一千金推特曬愛兒合照 網批：「想想你爸幹的好事！」

2018-05-29 20:04

〔即時新聞/綜合報導〕美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)本月27日於推特上貼出與愛兒的合照曬母愛,沒想到卻被大批網友圍剿,批評她「沒同理心」!

根據外媒報導,川普政府在今年5月初通過更加嚴格的移民政策「零容忍」(zero tolerance)。美國將加強移民法條的執行力,針對非法入境父母進行刑事訴訟,並將其子女帶至衛生及公共服務部(Department of Health and Human Services)接受保護性看管。

這種形同拆散骨肉的政策上路以後,引起不小反彈。在這麼敏感的時機,伊凡卡卻在推特上貼出與2歲愛兒西奧多(Theodore)額頭碰額頭的親密照片,馬上引來網軍抨擊,指責她明明身為人母,卻不懂得骨肉分離的痛,其中一位網友還在她的照片底下留言表示,「你能體會一群穿著制服的人直接帶走你摯愛的寶貝,而且永不得相見的痛苦嗎?這就是眼前正在發生的事情!真是多謝你老爸的移民政策,做些什麼吧!」。

喜劇演員派頓歐斯瓦(Patton Oswalt)還推文反諷伊凡卡,「可以緊抱著自己的心肝寶貝,並且知道他們安全地躺在自己懷中,是多麼棒的一件事情。這是最棒的一件事情吧?對吧,伊凡卡?」前民主黨策略家布萊恩(Brian Klaas)更直言批評伊凡卡是這項野蠻政策,沆瀣一氣的共犯!

Isn't it the just the best to snuggle your little one -- knowing exactly where they are, safe in your arms? It's the best. The BEST. Right, Ivanka? Right? https://t.co/X79r8aWInc