MH370石沉大海 馬來西亞結束4年搜索

馬來西亞航空MH370班於2014年3月8日失蹤，馬國今年1月向美國私人企業「無限海洋」（Ocean Infinity）簽署合約繼續搜尋，最後仍一無所獲，馬來西亞今（29日）結束行動，未來沒有計畫再進行搜索。圖為無限海洋船隻。（歐新社）

2018-05-29 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH370班機，於2014年3月8日原定從吉隆坡飛往中國北京，孰料整架飛機失蹤、239人生死未卜，經過多國聯合搜救後仍一無所獲。馬國今年1月向美國私人企業「無限海洋」（Ocean Infinity）簽署合約繼續搜尋，但迄今MH370仍石沉大海，馬來西亞今（29日）結束行動，未來沒有計畫再搜索。

據《BBC》報導，MH370載有153名中國人和38名馬來西亞人，其他乘客來自伊朗、美國、加拿大、印尼、澳洲、印度、法國、紐西蘭、烏克蘭、俄羅斯，台灣和荷蘭，12名機組人員全都是馬來西亞人。

尋找MH370是航空史上最大的水面和水下搜索之一，在印度洋累計的搜索面積超過12萬平方公里，雖然機身碎片最遠曾在馬達加斯加被發現，但那些殘骸並非飛機的主體。由澳洲、馬來西亞和中國組成的搜索行動於2017年1月結束。

無限海洋則在今年初以「找不到，不用錢」的模式接下搜尋任務，一旦發現殘骸，就可獲得高達7000萬美元（約新台幣21億元）的獎金。在分析東非沿海飛機碎片後，無限海洋計算出可能的漂移模式，以8個小潛艇組成的船隊搜索8萬平方公里的區域，最後仍宣告一無所獲。