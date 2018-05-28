「文金會」想見就見！ 文在寅：可能還有更多隨興會談

文在寅今日下午表示，兩韓領導人為討論緊急事宜，26日拋棄繁瑣的流程和形式，像日常會面一樣約見並會晤，這一點意義重大，今後兩韓仍有可能舉行這種形式從簡的會談。（路透）

2018-05-28 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩26日在板門店閃電進行第2次「文金會」，商討美國總統川普一度揚言取消「川金會」一事。文在寅今（28）日表示，兩韓之後可能會再有這種「隨興」、「簡單」的會談。

《韓聯社》報導，文在寅今日下午在青瓦台主持首席秘書和輔佐官會議時表示，兩韓領導人為討論緊急事宜，26日拋棄繁瑣的流程和形式，像日常會面一樣約見並會晤，文指出，這一點意義重大，今後兩韓仍有可能舉行這種形式從簡的會談。

他指出，鋻於今後可能有類似的會談，希望有關部門就此提前做好準備，防止總統職務或軍隊統帥權出現空白等，安排軍隊首腦和國家安全保障委員會常任委員緊急待命、均衡安排各方記者採訪、制定提前或事後通知有關國家等計畫。

文在寅指出，4月27日第一場「文金會」和預定今秋在平壤舉行的首腦會談等正式會晤，對兩韓關係的發展十分重要；但就算已定下會談日期，如果像這次一樣的緊急事宜，隨時在板門店舉行工作會談，就能更快促進兩韓關係發展。

今年4月27日第1場「文金會」經過嚴謹籌備、流程和形式頗為繁瑣，26日的會談則是因金正恩25日主動表示「想不拘形式進行會見」，文在寅答應後，隔天隨即「閃電會談」。