印度啟用2條高速公路 莫迪：有助改善德里空汙

印度總理自莫迪（Narendra Modi）週日（27日）啟用首都週圍2條新的高速公路，他預計這會讓進入德里的車輛數量下降約30%，將助於減輕德里空汙。（歐新社）

2018-05-28 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕印度總理自莫迪（Narendra Modi）週日（27日）啟用首都圈周圍的2條新高速公路，他預計這會讓進入德里的車輛數量下降約30%，有助減少德里的空氣汙染。

《路透》報導，世界衛生組織（WHO）一份報告指出，印度是全球14個受汙染最嚴重的都市之一，德里的空汙嚴重程度位居全球第6，最近幾年冬季的空氣品質更是嚴重惡化，促使莫迪辦公室接手監督首都的空汙改善措施。

莫迪週日說：「高速公路開通後，空氣汙染將減輕、也將會減少交通堵塞情況，為國家首都轄區（NCR）的民眾帶來巨大利益。」

當局表示，這條長達135公里、6車道的東部周邊高速公路耗時17個月建造，總成本約1100億印度盧比（約486億新台幣）。這也是印度第一條綠色高速公路，路燈電力來自太陽能，還採用雨水蒐集器澆灌路樹。

另一條德里-密拉特高速公路（Delhi-Meerut highway）則長達82公里，這是印度第一條14車道高速公路。

印度將在2019年舉行全國大選，莫迪政府已承諾要加快基礎設施建設。